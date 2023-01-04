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تثبيت أسعار الفائدة في بولندا مع تزايد مخاطر الركود

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:03 م

أبقى البنك المركزي البولندي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في ظل تغلب المخاوف من ركود الاقتصاد على المخاوف من التضخم المرتفع الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن.

وأعلن البنك، استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 75ر6% للشهر الرابع على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم قبل إعلان القرار.

وهدأ أدم جلابينسكي محافظ البنك المركزي البولندي الخلافات التي تزايدت بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك أواخر العام الماضي، حيث تزامنت تصريحاته بشأن التشديد المفرط للسياسة النقدية، مع مؤشرات على تراجع حدة التضخم.

يأتي ذلك في حين وصل معدل تضخم أسعار المستهلك في بولندا خلال نوفمبر الماضي 5ر17% سنويا، في حين من المتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار السلع الخاضعة للتسعير.

وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي يوم الاثنين الماضي إنه من المتوقع وصول معدل التضخم إلى ذروته خلال مارس أو أبريل المقبلين.

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