 جلسة في منتخب مصر للتعريف بالمنشطات استعداداً لأمم أفريقيا - بوابة الشروق
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جلسة في منتخب مصر للتعريف بالمنشطات استعداداً لأمم أفريقيا

كريم صلاح
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 12:50 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 12:50 م

نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور  دكتور محي الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية،  للتعريف بالمنشطات و المحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوا.

شهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة ، إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي في استدعاء أى  لاعب في أي  وقت خلال البطولة .


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