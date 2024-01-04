مجلس الناتو - أوكرانيا يناقش الدفاعات الجوية بعد الهجمات الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن مجلس الناتو-أوكرانيا سوف يجتمع الأربعاء المقبل لمناقشة الموجة الأخيرة الروسية من الهجمات الجوية القوية على أوكرانيا.

وقال متحدث اليوم الخميس إن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج سوف يعقد اجتماعا على مستوى السفراء، مضيفا أن الاجتماع يأتي "بناء على طلب أوكرانيا في أعقاب الهجمات الصاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة الروسية على مدنيين ومدن وبلدات أوكرانية".

وأضاف أن دول الناتو قامت بتسليم أوكرانيا كمية كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي، وتعتزم تقديم المزيد من المساعدة لكييف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن إحدى القضايا المركزية سوف تكون القدرات الدفاعية الجوية.

وكتب عبر منصة "إكس" الناتو دعم طلب أوكرانيا لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الناتو-أوكرانيا ردا على الهجمات الجوية الروسية واسعة النطاق".

ويذكر أنه تم تشكيل مجلس الناتو-أوكرانيا العام الماضي، ويهدف لتسهيل التعاون الوثيق حتى يتم تلبية شروط انضمام أوكرانيا للناتو.