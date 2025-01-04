روسيا تعلن اعتراض 8 صواريخ أمريكية الصنع أطلقتها أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط 8 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز «أتاكمز» أمريكية الصنع.

وقالت في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة التابعة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعا لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 132 منطقة.

وأشارت إلى أن «أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثمانية صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز (أتاكمز) أمريكية الصنع و72 طائرة دون طيار».

وفي سياق متصل، ذكرت أن وحدات من قوات مجموعة «الشرق» الروسية، استهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع جوي في مناطق زيلينو بول، ونسكوشنوي، نوفوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا من جمهورية دونيتسك.

ولفتت إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز «بالادين» مصنوعة في الولايات المتحدة، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.