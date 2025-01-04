مقررة أممية: تدمير المستشفيات في غزة جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية

أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي؛ تدمير المستشفيات في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه جريمة حرب وجزء من نية إسرائيل لتدمير الشعب الفلسطيني.

وقالت في تصريحات لشبكة الجزيرة، إن الفلسطينيين في غزة عانوا من تدمير المستشفيات في حروب 2008 و2012 و2021 و2022؛ لكن ما يحدث الآن جريمة مختلفة.

وأضافت أن تدمير المستشفيات يمثل جزءًا من سياسة إسرائيلية معلنة لتدمير الشعب الفلسطيني وخلق ظروف معيشية تفضي إلى ذلك.

وأكدت أن ما يحدث لم يعد جريمة حرب فحسب بل حرب إبادة أيضًا، مشددة على أن إسرائيل يجب أن تقف عند حدها.

ونوهت بأن استهداف المستشفيات مخالف للقانون الدولي، باعتبارها أماكن محمية حتى في أوقات النزاع، مستنكرة مزاعم إسرائيل بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، مشيرة إلى عدم تقديم الاحتلال الإسرائيلي لأدنى دليل على ذلك.

ولفتت إلى قتل جيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 1000 من أفراد الطواقم الطبية، مؤكدة أن استهداف المستشفيات يتم لأنها مستشفيات كجزء من حرب الإبادة على غزة.