بايدن يمنح وسام الحرية الرئاسي لـ 19 شخصية بارزة

في القاعة الشرقية للبيت الأبيض، وفي ظهر اليوم السبت البارد بشكل استثنائي، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنح وسام الحرية الرئاسي لـ19 شخصية من أشهر الأسماء في مجالات السياسة والرياضة والترفيه وحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق مجتمع المثليين والعلوم.

وحظيت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بتصفيق حار ووقوف من الحضور أثناء تسلمها الوسام. ورافقتها إلى الحفل عائلتها المكونة من زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون وابنتهما تشيلسي كلينتون وأحفادهما.

كما تم تكريم الناشط الديمقراطي وقطب الأعمال الإنسانية جورج سوروس والممثل والمخرج دينزل واشنطن بهذا الشرف المدني الأعلى في الولايات المتحدة خلال الحفل الذي أقيم في البيت الأبيض.

وقال بايدن في كلمته الافتتاحية: "لآخر مرة بصفتي رئيسا، أتشرف بمنح وسام الحرية، وهو أعلى وسام مدني في بلادنا، لمجموعة من الأشخاص الاستثنائيين بحق، الذين بذلوا جهودا مقدسة لتشكيل ثقافة وقضية أمريكا."

وأضاف بايدن: "اسمحوا لي أن أقول لكل واحد منكم: شكرا شكرا شكرا على كل ما قدمتمونه لمساعدة هذا البلد."

يشار إلى أن بايدن أمامه أيام فقط في البيت الأبيض، وقد أمضى الأيام القليلة الماضية في منح الأوسمة والجوائز للمحاربين العسكريين الشجعان، والمسؤولين في إنفاذ القانون الشجعان، والأمريكيين المتميزين.

وقال البيت الأبيض إن الحاصلين على وسام الحرية الرئاسي قدموا "مساهمات استثنائية في ازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها أو في السلام العالمي أو في مساع اجتماعية أو عامة أو خاصة مهمة أخرى".