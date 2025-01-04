إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بتظاهر عشرات الإسرائيليين مقابل منزل رئيس الكنيست في هرتسليا للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تنظيم وقفات للمطالبة بصفقة تبادل مقابل منزلي الرئيس الإسرائيلي ووزير التعليم بهود هشارون، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

ويوم السبت الماضي، تواصلت المظاهرات في عدة مدن إسرائيلية للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وخرجت مئات الإسرائيليات في مظاهرات بعدد من المدن في إسرائيل، للمطالبة بإبرام صفقة مع حركة حماس من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وشملت هذه المظاهرات مدن حيفا والخضيرة وتل أبيب، حيث عبر أهالي الأسرى عن نيتهم مواصلة حراكهم الاحتجاجي، وحثوا على إكمال المسار التفاوضي لإعادة المختطفين إلى بيوتهم.

كما دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، في بيان، إلى التظاهر للمطالبة بصفقة تضمن إعادة جميع الأسرى، بحسب شبكة الجزيرة نت.

وأشار بيان العائلات إلى أن عشرات المظاهرات ستنظم يوم السبت في مدن عدة، منها تل أبيب والقدس، مضيفا أنه لا وجود لوقت إضافي للمخطوفين بغزة، ومحذرا من أن الشتاء قد يؤدي إلى موتهم.