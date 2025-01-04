 قطر تؤكد استمرار دعمها لسوريا في كل المجالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر تؤكد استمرار دعمها لسوريا في كل المجالات


نشر في: السبت 4 يناير 2025 - 4:09 م | آخر تحديث: السبت 4 يناير 2025 - 4:09 م

أجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وجهود المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا.

وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، عن استمرار دعم دولة قطر لسوريا في كل المجالات، خاصة الإنسانية والتنموية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وتوجه وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، بالشكر لدولة قطر على موقفها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوري الشقيق.

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