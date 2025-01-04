شهداء ومصابون إثر غارات للاحتلال على مخيم البريج ومدينة غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج ومدينة غزة.

وسقط الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدرسة أبو حلو ببلوك 9 في مخيم البريج، وسط القطاع.

وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين في مربع أبو الأمين بحي الشيخ رضوان، وحي أبو اسكندر، شمال مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية في محيط مدرسة حلاوة التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر العدوان، عن استشهاد 45,717 شخصًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.