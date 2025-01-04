اعتقال 4 أشخاص في روسيا خططوا لتفجير مكان مزدحم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال 4 أشخاص خططوا لتنفيذ انفجار في مكان مزدحم في مدينة يكاترينبورج.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي، اليوم السبت: «اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي 4 مواطنين روس من مواليد عامي 2007 و2008، والذين يتبنون أفكار منظمة إرهابية محظورة في روسيا، وقد خططوا لارتكاب عمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة في أماكن مزدحمة بالناس في يكاترينبورج»، وفق شبكة العربية.

وأضاف البيان أنه ثبت أن اثنين من المعتقلين شاركا أيضًا في إحراق سيارة تابعة لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة سفيردلوفسك.

وأشار بيان جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه تم الاستيلاء على مكونات عبوة ناسفة محلية الصنع، ومعدات اتصالات تحتوي على تعليمات لتصنيعها.

وكذلك، يجري جمع الأدلة بشأن الأنشطة الإجرامية للمحتجزين.