إحصائية: 5 موظفين في السكك الحديدية الألمانية يتعرضون لهجمات يوميا

تعرض في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 في المتوسط 5 موظفين يوميا لهجوم جسدي أثناء الخدمة، إضافة إلى 4 حالات تهديد يوميا من الناحية الإحصائية.

يأتي ذلك في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" ديتمار بارتش. ووفقا للبيانات، كان 30 موظفا من الشرطة الألمانية الاتحادية ضحايا لجريمة اعتداء يوميا.

وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد موظفي السكك الحديدية الذين تعرضوا لجرائم خلال أداء عملهم في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 2987 شخصا، من بينهم 1148 حالة تهديد، و1231 حالة إصابة جسدية، و324 حالة إصابة جسدية خطيرة.

أما بالنسبة للشرطة الاتحادية، فقد أظهرت الإحصائية أن 9329 موظفا كانوا ضحايا لجرائم في الفترة نفسها، من بينهم 7529 حالة مقاومة، و2981 حالة اعتداء جسدي، و1796 حالة تهديد، وفقا لما ذكرته الوزارة استنادا إلى إحصائية أولية للشرطة الاتحادية.

وللمقارنة، في عام 2024 بأكمله تقدم 3151 موظفا في السكك الحديدية بشكاوى بسبب إصابات جسدية أو تهديدات، فيما بلغ عدد ضحايا الجرائم من أفراد الشرطة الاتحادية في ذلك العام 10 آلاف و726 شخصا، وهي أرقام كان بارتش قد استفسر عنها أيضا حينها.

ويرى بارتش أنه بإضافة شهري نوفمبر وديسمبر غير المدرجين بعد، سيكون عام 2025 "عاما قياسيا حزينا"، وقال: "أكثر من 10 آلاف شرطي وموظف في السكك الحديدية تعرضوا للإهانة والبصق والهجوم الجسدي – هذه الأرقام غير المقبولة تمنح بلادنا شهادة كارثية"، وأضاف: "لا يجوز التسامح مع هذا الانحدار"، مطالبا وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت بتقديم خطة تتضمن إجراءات حماية.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية: "كل اعتداء على موظف في الشركة هو اعتداء غير مقبول. سلامة موظفينا -مثل سلامة جميع الركاب- لها الأولوية القصوى. لذلك نركز في إطار برامجنا الثلاثة الفورية لعام 2026 بشكل خاص على الأمن والنظافة في المحطات".