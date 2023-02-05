نقابة العاملين بالسجون الألمانية: ما لا يقل عن 2000 منصب شاغر في السجون

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أعلنت نقابة العاملين في السجون الألمانية، وجود حوالي 2000 منصب شاغر فيها.

وقال رئيس الاتحاد رينيه مولر لـ(د. ب. أ) في برلين: "إذا أخذت جميع المهن العاملة في نظام السجون والحاجة المتزايدة للموظفين في الاعتبار، فإن هناك حاجة لمضاعفة هذا العدد، لكننا لم نحصل على المزيد من المتقدمين للوظائف".

ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي، كان هناك أكثر من 56000 سجين على مستوى البلاد نهاية يونيو الماضي.

ووفقا لمولر يوجد في السجون في جميع أنحاء ألمانيا حوالي 38000 موظف سجون.

ويعتبر تنفيذ الأحكام في ألمانيا من اختصاص الولايات الاتحادية، ويعتبر اتحاد موظفي السجون نقابة عمالية.

وقال مولر إن عدد الموظفين يؤثر بالفعل على نظام العقوبات.