ألمانيا تجدد اتهامها لروسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

جددت ألمانيا اتهاماتها لروسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وذلك قبل أيام من إتمام الحرب عامها الأول.

وقال المدعي العام الألماني بيتر فرانك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي.

وأضاف: "نركز في الوقت الحالي على عمليات القتل الجماعي التي وقعت في بوتشا أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

وأشار - دون الخوض في تفاصيل - إلى أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة في نطاق المئات حتى الآ، موضحا أن بلاده بدأت بجمع الأدلة في مارس 2022 على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، وأنّ ممثلي الإدعاء الألمان لم يحققوا بعد في أمر أفراد مُعينين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وتابع: "نعد أنفسنا لاحتمال رفع دعوى قضائية في وقت لاحق سواء كانت معنا في ألمانيا أو مع شركائنا الأجانب أو أمام محكمة دولية".

أما عند سؤاله عمن تجب محاكمته، فقال إنه تجب محاسبة قادة الدولة الروسية وأولئك الذين ينفذون القرارات على أعلى مستوى في الجيش.