قررت نيابة كرموز في الإسكندرية، اليوم السبت، تجديد حبس 4 أشخاص "سيدتان، إحداهما تدعى "ع.م"، في الثلاثينيات من عمرها، وهي حفيدة المجني عليها "الحاجة نبوية"، 70 عامًا، بمشاركة طليقها، وصديقتها، وزوجها "عاطلين، لهما معلومات جنائية مُسجلة"؛ لاتهامهم بقتلها من خلال كتم أنفاسها بوسادة، وذلك أثناء خلودها في النوم داخل الشقة محل سكنها، بقصد سرقتها.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث، ومدها بأقوال شهود العيان، وتقرير خبراء الأدلة الجنائية الخاص برفع البصمات.

وصرحت النيابة بدفن جثة القتيلة بعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليها ومدها بتقرير الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور شرطة كرموز، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، مسنة، مقتولة داخل الشقة محل سكنها، مع سرقة متعلقاتها الشخصية.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة سيدة، مُسنة، مسجاة على سرير غرفة نومها، وحولها آثار بعثره في المكان، وفقدان متعلقاتها الشخصية، فتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، وفحص علاقات المجني عليها، ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، وسؤال الجيران حول طبيعة المترددين عليها.

وتم التوصل إلى هوية المتهمين، إذ تبين أن بينهم حفيدتها والتي سهلت لباقي شركائها دخول الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات، وعمل كمين للمتهمين، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن المسروقات "مشغولات ذهبية، وهاتف محمول، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه - بعد إنفاقهم جزء منه على متطلباتهم الشخصية".

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.