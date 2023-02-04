 ساندي: حبيت ناس ودخلت معاهم في علاقة زواج لكني اتصدمت - بوابة الشروق
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ساندي: حبيت ناس ودخلت معاهم في علاقة زواج لكني اتصدمت

المطربة ساندي
المطربة ساندي
محمد شعبان
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 4:50 ص | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 4:50 ص

قالت المطربة ساندي، إن شخصيتها خجولة وليست جريئة كما يعتقد جمهورها.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج «لايت شو» عبر فضائية «الحياة»: «الناس تعتقد إن أنا شخصية جريئة.. لكن أنا جريئة في اللبس بس».

وأشارت إلى أن أشخاصا أحبّتهم ودخلت في علاقة معهم وصلت للزواج لكنها صُدمت في أول يوم زواج»، مؤكدة أنها تخجل من النظر في وجه وملامح الرجال مباشرة.

وتابعت: «أحيانا حظي يطلع لطيف في الآخر.. وأحيانا أخرى بلبس لبسة سوداء»، لافتة إلى شعورها بالتوتر والضغط الشديد مع لحظة دوران الكاميرا وارتقائها إلى المسرح.

وعلى صعيد الغناء، قالت ساندي، إن اختيار أغانيها من الملحن عزيز الشافعي موضوع صعب على حد وصفها، مؤكدة أن جميع ألحانه تنال إعجابها بشدة وتجعلها في حيرة من أمرها إيذاء الاختيار.

وتابعت: «أنا بقول له كل الأغاني حلوة.. يرد هتاخدي كل الأغاني وباقي المطربين أعمل معاهم إيه»، مؤكدة أن الشافعي لا يتدخل في اختياراتها، لكن حيرتها إيذاء اختيار اللحن المناسب؛ تجبرها على أخذ رأيه.

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