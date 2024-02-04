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يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعًا هامًا اليوم الأحد، لمناقشة تقرير البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وكان ودع منتخب مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، عقب الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة مصير البرتغالي روي فيتوريا، وتوجيه الشكر له، خاصة بعد اتفاق أغلبية أعضاء المجلس على رحيله.

وأصدر اتحاد الكرة مؤخرا بيانا قال فيه، "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية.