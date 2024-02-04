 المبعوث الأممي إلى اليمن يشدد على ضرورة الحفاظ على التقدم نحو وقف إطلاق في البلاد - بوابة الشروق
الأحد 4 فبراير 2024 10:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المبعوث الأممي إلى اليمن يشدد على ضرورة الحفاظ على التقدم نحو وقف إطلاق في البلاد

صنعاء - د ب أ
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 9:54 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 9:54 م

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، على ضرورة الحفاظ على التقدم الذي تحقق نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، واستئناف عملية سياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة، وفقا لبيان صادر عن مكتب المبعوث اليوم الأحد.

وذكر البيان أن المبعوث الأممي استعرض مع المسئولين الإيرانيين "سبل الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء في اليمن، بما في ذلك من خلال الدعم الإقليمي والدولي المستمر لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة" 

وقال جروندبرج: "يشجعني الدعم الإقليمي المستمر لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن بينما هناك الكثير مما يزال على المحك لـ30 مليون يمني".

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يلبي تطلعات اليمنيين.

وتوسع نطاق الصراع في اليمن، جراء الهجمات التي يشنها الحوثيون على الملاحة في البحر الأحمر منذ نوفمبر، دعما لغزة، حسب وصفهم.

وردا على هذه الهجمات شكلت الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفا عسكريا ووجهتا ضربات لأهداف حوثية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك