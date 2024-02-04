الولايات المتحدة وبريطانيا تهاجمان مواقع للحوثيين في اليمن

قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا مجددا مواقع للحوثيين في اليمن.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان صدر في واشنطن مساء السبت، إنه تم ضرب 36 هدفا في 13 موقعا.



وشملت هذه الأهداف مستودعات للأسلحة ومنظومات صواريخ ومنصات إطلاق ومنظومات دفاع جوي وأجهزة رادار.



وهذه هي العملية الأمريكية البريطانية المشتركة الثالثة في الأسابيع الأخيرة ضد الحوثيين المدعومين من إيران.



واستهدف الحوثيون بشكل متكرر السفن التجارية في البحر الأحمر منذ بدء حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر.



وتتصرف الميليشيا تضامنا مع حماس وتستهدف سفن الشحن التي يزعم أنها على صلة بإسرائيل قبالة الساحل اليمني.