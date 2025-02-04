فسر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أسباب إلغاء قرار المجمع المقدس في الثمانينيات، بشأن منع زيارة الأقباط إلى القدس.

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ON E» إن «بعد أن زارنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أكثر من مرة، قال تعبيرا هاما يدعونا لزيارتهم: زيارتكم هي زيارة للسجين وليست للسجان».

وأضاف أن «في نوفمبر 2015، توفي مطران القدس، وشكلت لجنة لحضور الجناز وفي نهاية اليوم، اكتشفنا أن وصيته كانت أن يدفن في القدس، وكان شخصا غاليا عليّ جدًا، سافرت إلى القدس وكانت لها ظروفها، وقعدت 4 أيام، وبعد أنا ذهبت أنا بدأ الباب يتفتح والناس تذهب إلى هناك».

وأشار إلى الاكتفاء بصلاة القداس فقط هناك، لافت إلى وجود جالية مسيحية قبطية كبيرة كانت تعيش في الماضي بفلسطين، وكانوا يضيفون لقب «قبطي» إلى أسمائهم، مثل المحامي مازن قبطي.

وتعليقا على دعاوى الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، تساءل: «من يقبل هذا؟ مين يقبل أن يأخذ أهله ويطلعهم خارج بلادهم، كأني بأخذ واحد من بيته بطرده في الشارع؟».

وأكد أن «هذا الأمر مرفوض تمامًا، وكل المصريين رفضوه، والرئيس السيسي عبر عن ذلك في تصريحاته بأنه لن يشترك في ظلم، وهذا هو رأي الكنيسة كلها».