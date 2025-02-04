 جولييت بينوش رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جولييت بينوش رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان

إسراء زكريا
نشر في: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 5:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 5:45 م

أعلن مهرجان كان السينمائي عن اختيار النجمة الفرنسية جولييت بينوش لرئاسة لجنة تحكيم دورته الـ78، المقرر عقدها في مايو 2025.

وفي بيان صحفي، قالت بينوش: «في عام 1985، صعدت سلالم كان للمرة الأولى كممثلة شابة مليئة بالحماس والقلق، لم أتخيل يوما أنني سأعود بعد 4 عقود في هذا الدور، أشعر بامتنان كبير لهذا الامتياز وأدرك حجم المسؤولية».

تعتبر جولييت بينوش واحدة من أبرز الممثلات في السينما العالمية، حيث شاركت في أكثر من 70 فيلما تنوعت بين الدراما، والكوميديا، والتشويق. بدأت مشوارها الفني بفيلم Rendez-vous للمخرج أندريه تيشينيه، الذي عرض لأول مرة في مهرجان كان عام 1985.

ويعد فيلم Certified Copy للمخرج الإيراني الكبير عباس كياروستمي، الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 2010، علامة فارقة في مسيرتها، عندما جسدت فيه ببراعة قصة تمزج بين الحب، والفن، والبحث عن الحقيقة.

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