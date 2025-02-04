التنظيم والإدارة: بدء فعاليات معرض مستلزمات رمضان لموظفي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء فعاليات معرض مستلزمات شهر رمضان، داخل مقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة ووزارة التموين.

ويضم المعرض مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث حرص الجهاز على تنظيم المعرض بحيث يلبي احتياجات الأسرة المصرية في هذه المناسبة الدينية العظيمة، كما يحتفى المعرض بالمنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر"، ومنتجات الحرف التراثية؛ لتشجيع الصناعة المحلية ذات الجودة.

ورحب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستقبال الزميلات والزملاء الموظفات والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، لزيارة المعرض الذي يضم العديد من المنتجات المميزة ذات الجودة.

جدير بالذكر، أن الجهاز سبق وأن نظم معرضا لملابس الشتاء والأجهزة الكهربائية وبعض منتجات الأسر المنتجة، وشهد إقبالًا كبيرًا من موظفي الجهاز الإداري.