الشرع يصل إلى تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

وصل الرئيس المؤقت لسوريا أحمد الشرع، إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، في ثاني زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء .

ونشر مكتب الاتصالات الخاص بأردوغان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الشرع وأردوغان سوف يبحثان آخر المستجدات في سوريا، والخطوات المشتركة من أجل "التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدامين في سوريا".

وأضاف البيان أن تركيا تأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية "التي أعيد تأسيسها بعد أن استعادت سوريا حريتها".

كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد زار سوريا في ديسمبر الماضي، والتقى الشرع.









