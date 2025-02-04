الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال هدم منزلا على رؤوس ساكنيه في حارة الدمج بجنين

قال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن طواقمه تلقت بلاغًا بهدم منزل على رؤوس ساكنيه في حارة الدمج بجنين شمال الضفة الغربية.

وأضاف الدفاع المدني، في بيان، أن طواقمه تجري عمليات بحث عن أشخاص ناجين تحت أنقاض المنزل.

وأشار إلى أن الطواقم باشرت العمل بالمعدات اليدوية حيث تشير المعلومات عن وجود سيدة وثلاثة أطفال أسفل الركام.

وفي بيان لاحق، أفاد الدفاع المدني بأن طواقمه نجحت بانتشال وإنقاذ فتاة من تحت ركام المنزل.

وأوضح ضابط الموقع أوضح أن التواصل الأولي يشير إلى وجود أشخاص أحياء تحت ركام المنزل، مبينًا أن عملية إزالة الركام مستمرة من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض وإخلائهم.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها عدوانًا إسرائيليًا واسعًا لليوم الخامس عشر على التوالي، نسفت خلالها قوات الاحتلال عشرات المنازل وأجبرت آلاف المواطنين على النزوح من المخيم تحت التهديد بالقصف والقتل.