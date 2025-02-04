وزير الخارجية التركي: على المجتمع الدولي منع نتنياهو من استئناف الإبادة بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا، لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من استئناف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب وكالة «الأناضول»، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف فيدان: «على المجتمع الدولي اتخاذ موقف موحد ومنع نتنياهو من استئناف الإبادة الجماعية لتحقيق مكاسب سياسية».

وأشار إلى أن «ثمة تساؤلات في العالم أجمع عن طبيعة الموقف الذي ستتخذه حكومة نتنياهو، بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بغزة».

وبخصوص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، أكد معارضة بلاده للمحاولات كافة التي تهدف لطرد الفلسطينيين من وطنهم الأم.