مصادر عسكرية يمنية: الحوثيون ينفذون 51 خرقًا للهدنة بالحديدة غربي البلاد

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية نفذت عشرات الخروقات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ من بينها 51 خرقاً في مدينة الحديدة فقط، فضلا عن خروقات في مناطق "الجبلية" و"الدريهمي" و"حيس" بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة القول إن الميليشيات شنت عمليات قصف مدفعي على مناطق شرق مدينة الحديدة بـ16 قذيفة هاون عيار 120 استهدفت منازل المواطنين.

وأضاف المصدر أن الميليشيا قصفت أيضاً مزارع ومنازل المواطنين في منطقة "الجبلية" جنوب مدينة التحيتا بـ7 قذائف مدفعية، كما ألقت 6 قذائف مماثلة على قرى في مديرية "الدريهمي".