 الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تغيير في مستويات الإشعاع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية - بوابة الشروق
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تغيير في مستويات الإشعاع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 4:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 4:50 ص

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تغريدة لها اليوم الجمعة إن الجهة التنظيمية المعنية بالطاقة النووية في أوكرانيا أبلغتها "بعدم وجود تغير في مستويات الإشعاع بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية".

جاء ذلك بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون في الساعات الأولى من صباح اليوم إن النيران اندلعت في محطة الطاقة النووية، مع عدم قدرة رجال الأطفاء للوصول لموقع الحريق.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق اليوم أنها تتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن الوضع في محطة زابوريجيا النووية.

وأوضحت الوكالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "نحن على دراية بتقارير عن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ونتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن هذا الوضع".

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