أوكرانيا تنفي «مزاعم روسية»: الرئيس زيلينسكي لم يغادر البلاد

نفت أوكرانيا، ما قالت إنها مزاعم روسية جديدة بأنّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي فر خارج البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بكييف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية الجمعة: إن "هذا زائف.. الرئيس موجود في كييف. هو مع شعبه".

واتهمت كييف، موسكو بشن حرب معلومات ونشر أخبار كاذبة بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها حتى الآن.

يأتي البيان رداً على تأكيد من رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما "، فياتشيسلاف فولودين، الذي قال إن زيلينسكي غادر البلاد، مستشهداً بنواب أوكرانيين على برنامج "تليغرام" للتواصل الاجتماعي. وقال فولودين: "إنه الآن يقيم في بولندا".

يأتي هذا بعد يوم من تحذير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية من أن روسيا قد تنشر تقارير كاذبة تزعم فيها فرار زيلينسكي إلى خارج البلاد.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.