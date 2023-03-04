مصرع طفل غرقا في مصرف للصرف الزراعي بالفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي طفل بالفيوم مصرعه غرقاً سقط في مصرف للصرف الزراعي بمدينة أبشواي، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة طفل تطفو فوق المياه بمصرف للصرف الزراعي بمدينة أبشواي.

وتبين من تحريات المباحث أن الجثة لطفل يدعى محمد طه قرنى 4 سنوات وتم العثور عليها في مصرف صرف زراعي بمدينة أبشواي.

واتضح أن الطفل كان يلهو أمام منزله فانزلقت قدماه وسقط في مصرف للصرف الزراعي ولفظ أنفاسه حتى طفت جثته فوق المياه تم نُقلت الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.