الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية وسفن حربية أمريكية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم الاثنين، استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب، وسفن حربية أمريكية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وذكر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان إن" القوات البحرية التابعة لهم نفذت عملية استهداف السفينة الإسرائيلية "إم إس سي سكاي" في بحر العرب".

وأضاف أن "العملية تمّت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأشار إلى أن استهداف السفينة الإسرائيلية" جاء بعد ساعات من تنفيذ عملية نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر".

وأكد الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، حسبما أفاد البيان.

وتوعد بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن ومساندة لفلسطين.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.