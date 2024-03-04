كسر خط مياه الشرب يُغرق طريق المحمودية في الإسكندرية

تعرض طريق المحمودية في منطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، للغرق، مساء اليوم الأحد؛ إثر حدوث كسر في الخط الناقل للمياه العكرة المغذي لمحطة مياه شرب شرقي قطر 1000 الرابط بين محطة "المنشية 1" ومحطة "شرقي" أمام شركة الملح والصودا.

وتسبب شدة تدفق المياه في توقف حركة المرور بالطريق المؤدي إلى منطقة كرموز، بعد خروجها إلى الطريق الرئيسي، وجارٍ العمل على إصلاحه، حيث دفعت الجهات التنفيذية بمعداتها، وشركة الصرف الصحي بعدد من السيارات، للتعامل مع تجمعات المياه، والحد من انغمار الشوارع الجانبية.

وبالتزامن تدخلت إدارة شرطة المرور التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بعمل تحويلات عاجلة، ونشر فرقها في أرجاء المكان لتنظيم الحركة، وتسهيل عبور السيارات إلى الطرق الموازية، حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من إصلاح الكسر.