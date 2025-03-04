وكيل تعليم دمياط: المدارس اليابانية تصنع أجيالًا أكثر التزامًا وانضباطًا

تفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المدرسة اليابانية بمدينة دمياط الجديدة، حيث تابع انتظام الدراسة داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال، واطمأن على تفعيل الأنشطة التربوية في الملعب، مؤكدًا على التزام الطلاب وانضباطهم.

وأشاد ياسر عمارة في بيان له اليوم، بالمستوى المتميز للطلاب وانضباطهم داخل المدرسة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق النشاط التربوي الياباني "توكاتسو"، الذي يهدف إلى تنمية قدراتهم الدراسية وترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكية لديهم. كما التقى بالمعلمين، مثنيًا على جهودهم، وحثهم على الاستمرار في دعم الطلاب نفسيًا وتعليميًا لضمان تحقيق أفضل النتائج.

دعم الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية متميزة

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة رعاية الطلاب الموهوبين في مختلف الأنشطة التربوية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدارس المصرية اليابانية لدورها في إعداد أجيال قادرة على الالتزام بالقيم والانضباط واحترام الآخرين.



تأكيد على النموذج التعليمي الياباني

وأضاف أن المدارس اليابانية تعتمد على نموذج تعليمي متكامل، يركز على التنمية الشاملة لشخصية الطالب، من خلال بناء مهاراته وسلوكياته إلى جانب تحصيله الدراسي، ما يساهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة ترتقي بمستوى التعليم في مصر، وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لوزارة التربية والتعليم لمتابعة سير الدراسة وضمان توفير بيئة تعليمية تدعم التميز والابتكار لدى الطلاب، وضمن حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية.