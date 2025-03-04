كندا تعتزم فرض رسوم انتقامية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية

أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من الولايات المتحدة، وذلك ردا على الرسوم الجمركية التي تعتزم واشنطن فرضها اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توقف استمر 30 يوما، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي تبلغ 25%، ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء على السلع القادمة من كندا والمكسيك، بينما سيتم فرض رسوم مخفضة بنسبة 10% على موارد الطاقة المستوردة من كندا.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه في حال تنفيذ التعريفات الأمريكية، سترد كندا بفرض رسوم مماثلة بنسبة 25% على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار.

وأضاف ترودو في بيان: "لن تترك كندا هذا القرار غير المبرر دون رد".

وأوضح أن الرسوم الكندية ستظل سارية حتى يتم إلغاء الإجراءات التجارية الأمريكية، مضيفا: "إذا لم تتوقف الرسوم الأمريكية، فنحن نجري مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لاتخاذ تدابير غير جمركية إضافية".

وحث ترودو الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في رسومها الجمركية، مؤكدا أن كندا "تظل ثابتة" في الدفاع عن اقتصادها ووظائفها وعمالها.

وقال ترودو: "الرسوم الجمركية ستعطل علاقة تجارية ناجحة للغاية، كما أنها ستنتهك الاتفاقية التجارية ذاتها التي تفاوض عليها الرئيس ترامب خلال ولايته الأخيرة."





