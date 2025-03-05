الدفاع المدني في غزة يعلن انتشال جثامين 48 فلسطينيا

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، انتشال جثامين 48 فلسطينيا من مقبرة عشوائية في شمال القطاع.

وذكر الجهاز، في بيان، أن “طواقمنا نقلت 48 جثمانا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان، بينهم 22 جثمانا مجهولي الهوية”.

وأضاف البيان أن الجثامين المنتشلة سيتم دفنها في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان منفصل، بوصول 8 جثامين إلى مستشفيات القطاع، بينهم 7 جثامين تم انتشالها، إلى جانب قتيل جديد توفي متأثرا بجراحه اصيب بها الأسبوع الماضي، إضافة إلى تسجيل 11 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة القتلى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 48ألفا و405 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين 111 ألفا و 835 شخصا.

وأشار البيان إلى أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

وفي 15 يناير الماضي، أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة، وهي الدول الوسيطة، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل تبادل الأسرى والمحتجزين، والعودة إلى “الهدوء المستدام”، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي ، وينص على ثلاث مراحل، انتهت أولها السبت الماضي، وشهدت الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1890 أسيرا فلسطينيا.