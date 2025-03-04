رئيس الوزراء الباكستاني يشكل لجنة لتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع أذربيجان

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شكل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، لجنة لضمان التنفيذ المبكر لمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أبرمها مع دولة أذربيجان خلال زيارته الأخيرة للبلاد.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء، الذي ترأس اجتماعا لمراجعة عملية تنفيذ الاتفاقات، وجه السلطات المعنية إلى تقديم خطة عمل لرفع حجم التجارة الحالي بين باكستان وأذربيجان إلى ملياري دولار.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، سيترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار اللجنة المشكلة حديثا والتي ستعد الاتفاقيات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

ووجه رئيس الوزراء أيضا، باستكمال جميع الاستعدادات على أساس أولويتها قبل الزيارة المرتقبة لرئيس أذربيجان إلهام علييف إلى باكستان الشهر المقبل.

كما أصدر تعليمات بتعيين مسئولين تجاريين لباكستان في أذربيجان ودول أخرى ذات إمكانات كبيرة للتجارة مع بلاده.

وسلط شريف الضوء على العلاقات الأخوية الممتدة بين باكستان وأذربيجان ، وقال إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات ذات أولوية للاستفادة الكاملة من الإمكانات التجارية والاستثمارية الهائلة بين باكستان ودول آسيا الوسطى.



