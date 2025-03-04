إصابة أكثر من 50 شخصا في حادث تصادم حافلتين في برشلونة

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا إثر حادث تصادم بين حافلتين سياحيتين في برشلونة.

وأوضحت السلطات في العاصمة الكتالونية بشمال شرق إسبانيا أن أربعة أشخاص في حالة حرجة وأنه تم نقل المصابين إلى العديد من المستشفيات في المدينة.

ولم ترد معلومات في البداية عن هويات المصابين. وتم الإعلان فقط عن أن بعض المشاة كانوا من بين المصابين، وأحدهم فتى (17 عاما).

وأكد الرئيس الإقليمي سلفادور إيلا للمصابين دعم الحكومة الكتالونية.

وذكرت السلطات أن المصابين هم مجموعة من السياح الشباب من إيطاليا، معظمهم في سن 17 عاما و 18 عاما، كانوا يقيمون في فندق في منتجع "لوريت دي مار" الكتالوني وكانوا قد قاموا برحلة ليوم واحد إلى برشلونة اليوم الاثنين.

واصطدمت الحافلة الإيطالية بحافلة أخرى فى شارع دياجونال، أحد الشوارع الرئيسية في برشلونة، والتي كانت متوقفة على جانب الطريق للسماح بركوب سائحين من سفن رحلات بحرية، حسبما ذكرت قناة "ار تي في اي" التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى، نقلا عن شهود عيان.

وتردد أن السائحين في الرحلات البحرية جاءوا من ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ولا يزال سبب الحادث غير معروف، وبدأت الشرطة تحقيقا في ملابساته.