 النيابة العامة تُجري تفتيشًا على قسم شرطة ثالث أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النيابة العامة تُجري تفتيشًا على قسم شرطة ثالث أكتوبر

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 12:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 1:00 ص

قام فريق من أعضاء النيابة العامة بزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر لتفقد عنابر النزلاء، حيث تحقق من نظافتها وجاهزيتها، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول أوضاعهم المعيشية، ولم يبدوا أي شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وقام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للحالات التي استدعت ذلك.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أنها ستواصل تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.


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