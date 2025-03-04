أمن الفيوم يفض مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين دون إصابات

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم في فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية دفنو بمركز إطسا، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد ببلاغ من شرطة النجدة عن مشاجرة بين عائلتي "الصعيدي" و"صقر" بقرية دفنو، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية.

انتقلت القوات الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على المشاجرة دون إصابات، وألقي القبض على طرفي النزاع، وصودرت الأسلحة المستخدمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات.