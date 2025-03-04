رئيس وزراء فلسطين: عدم إعادة إعمار غزة يعني وجود خطر كبير على قضيتنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن كل الأطراف عليها بذل كل الجهود لتجاوز أي تحديات أو خلافات بشأن مستقبل قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية بالعاصمة الإدارية، مساء الثلاثاء، أن المسئول الأول عن قطاع غزة هي إسرائيل التي هي صاحبة المصلحة في تعطيل إعادة الإعمار.

وشدد على أن عدم إجراء عملية إعادة إعمار غزة يعني وجود خطر كبير على القضية الفلسطينية بشكل كامل، وكذلك خطر على عدم إعمار غزة من الأساس.

وأوضح أن هناك ثقة في قدرة التوافقات الفلسطينية على إذابة أي خلافات، مؤكدا أنه سيتم إطلاق حوار وطني بمساعدة عربية، لتجاوز القضايا التي قد تثير خلافات.

ونوه بأنهم يعتمدون على وطنية الجميع بالعمل يدًا بيد من أجل تجاوز أي خلاف قد يطرأ في الفترة المقبلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن اعتماد القمة العربية خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة ومشروع البيان الختامي للقمة العربية.

وعقدت القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

وبحثت القمة تولي دولة فلسطين مسئولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.