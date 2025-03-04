 المحكمة العليا الأمريكية تستمع إلى شركات الأسلحة في دعوى المكسيك ضدها بمبلغ 10 مليارات دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 مارس 2025 3:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

المحكمة العليا الأمريكية تستمع إلى شركات الأسلحة في دعوى المكسيك ضدها بمبلغ 10 مليارات دولار

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 3:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 3:25 م

تستمع المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى الدفوع في دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار رفعتها المكسيك ضد شركات تصنيع الأسلحة النارية الكبرى في الولايات المتحدة، زاعمة أن ممارساتهم التجارية هي التي غذت عنف العصابات.
ويرفض صانعو الأسلحة، هذه الادعاءات.
وناشدوا المحكمة العليا، إلغاء حكم يسمح باستمرار الدعوى القضائية في مسارها رغم أن القانون الأمريكي يحمي إلى حد كبير صانعي الأسلحة من الدعاوى القضائية.
يشار إلى أنه اعتمادا على حكم المحكمة، فإنه يمكن أن يؤثر أيضا على مسار قانوني ضيق ساعد عائلات ضحايا حادث إطلاق النار الجماعي في مدرسة ساندي هوك الابتدائية على التوصل إلى تسوية بقيمة 73 مليون دولار من شركة صناعة الأسلحة ريمنجتون آرمز.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك