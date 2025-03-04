المحكمة العليا الأمريكية تستمع إلى شركات الأسلحة في دعوى المكسيك ضدها بمبلغ 10 مليارات دولار

تستمع المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى الدفوع في دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار رفعتها المكسيك ضد شركات تصنيع الأسلحة النارية الكبرى في الولايات المتحدة، زاعمة أن ممارساتهم التجارية هي التي غذت عنف العصابات.

ويرفض صانعو الأسلحة، هذه الادعاءات.

وناشدوا المحكمة العليا، إلغاء حكم يسمح باستمرار الدعوى القضائية في مسارها رغم أن القانون الأمريكي يحمي إلى حد كبير صانعي الأسلحة من الدعاوى القضائية.

يشار إلى أنه اعتمادا على حكم المحكمة، فإنه يمكن أن يؤثر أيضا على مسار قانوني ضيق ساعد عائلات ضحايا حادث إطلاق النار الجماعي في مدرسة ساندي هوك الابتدائية على التوصل إلى تسوية بقيمة 73 مليون دولار من شركة صناعة الأسلحة ريمنجتون آرمز.