العاهل الأردني: نرفض بشكل تام تهجير الفلسطينيين من غزة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنّه يتوجب أن يكون هناك رفض تام لتهجير الفلسطينيين من غزة والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار القطاع ضمن جدول زمني لتعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها.

وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة الإدارية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح بما يخدم مصلحة الفلسطينيين وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية لتوفير جميع الخدمات وتحقيق الأمن المطلوب.

وأكّد ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية وخاصة في شهر رمضان لمنع محاولات تفجير الأوضاع من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، مع التشديد على أن حل الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه بأنه الضروري العمل على توفير أفق سياسي شامل لتثبيت الاستقرار في المنطقة وتجنيب شعوبها مزيدا من الصراعات، مؤكدا أهمية الاستمرار في وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع مراحل الاتفاق، وشدد على رفض القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات للقطاع بما يمثل مخالفة للقانون الدولي.

وتعقد القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما تبحث القمة تولي دولة فلسطين مسئولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.