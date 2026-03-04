عبور دفعات جديدة من شاحنات المساعدات عند معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم

عبرت دفعات جديدة من شاحنات المساعدات عند معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، في اتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية؛ ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتعزيز احتياجات الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأوضح مصدر مختص عند معبر رفح البري، أنه تم إدخال أفواج جديدة من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف فرق الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي حتى أمس الثلاثاء بلغت 26,750 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 505 آلاف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغت 1,125 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 450 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28,584 طنا من الغاز، و60,345 سولارا، و1,266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.