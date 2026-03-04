أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، من خلال التوسع في إقامة المنافذ وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق.

وأوضح المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم، بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم، تواصل طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر مدعم يبلغ 300 جنيه للكيلو، وذلك بمنفذ مجلس مركز ومدينة ساحل سليم، تحت إشراف مديرية الطب البيطري، لضمان سلامة وجودة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة متكاملة تتبناها المحافظة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والقرى، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة مع الإقبال المتزايد من المواطنين على تلك المنافذ.

وشدد المحافظ على أهمية إحكام الرقابة البيطرية والصحية على اللحوم المعروضة، حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات احتكارية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار متابعة ملف السلع الغذائية ميدانيًا، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي ودعم الأسر الأولى بالرعاية.