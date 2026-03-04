شركات الشحن ترحب بخطة ترامب لحماية طرق الملاحة خلال الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت شركات الشحن، بخطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقضي بتوفير حراسة بحرية للسفن العالقة بسبب الحرب مع إيران.

وقال المجلس البحري البلطيقي والدولي "بيمكو" (الذي يعد أكبر تجمع دولي للنقل البحري في العالم)، إن إعلان ترامب بدا إيجابيا، بينما أعربت رابطة مالكي السفن الألمانية (في دي آر) أيضا عن ارتياحها.

وأبلغت رابطة مالكي السفن الألمانية وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في بيان بأنه: "لتمكين السفن العالقة في الخليج الفارسي من مغادرة منطقة الحرب على وجه السرعة، فإن توفير حراسة بحرية أصبح أمرا ضروريا بشكل عاجل".

ويريد دونالد ترامب، تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، المجاور للخليج.

ويمر نحو خُمس شحنات النفط العالمية عبر هذا الممر الضيق قبالة سواحل إيران.

وهناك تقارير تفيد، بأن طهران تعيق المرور عبر المضيق، بينما تتجنب بعض شركات الشحن المرور من خلاله بسبب مخاطر الهجمات.

وسجلت سفينة بريطانية التعرض لمقذوفات اليوم الأربعاء.

وكتب دونالد ترامب، على منصته تروث سوشيال: "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن".

وتعتقد رابطة مالكي السفن الألمان (في دي آر) في هامبورج أن 30 سفينة ألمانية على الأقل محاصرة في الخليج.

وأضاف المجلس البحري البلطيقي والدولي (بيمكو)، تحذيرا، قائلا إنه من غير الواقعي توفير الحماية لجميع الناقلات التي تعمل في المناطق المعرضة للتهديد حاليا من جانب إيران.