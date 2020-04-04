عضو دفاع البرلمان: مصر كانت سباقة في مواجهة انتشار كورونا -فيديو

قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القوني بمجلس النواب، إن مصر كانت سباقة في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، مضيفًا أنها كانت من أوائل دول العالم التي اهتمت بمتابعة المرض وانتشاره.

وأضاف أثناء حواره لـ«القناة الأولى المصرية»، اليوم السبت، أن زيارة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى الصين، في مارس الماضي، منذ بداية انتشار فيروس كورونا، توضح مدى اهتمام مصر بالتعرف على ملابسات هذا المرض وأسلوبه وتدابير مواجهته، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميًا الإجراءات والقرارات المتخذة بخصوص كورونا؛ لأنه موضوع أمن قومي بدرجة عالية جدًا.

وتابع أن "وضع مصر الخاص بفيروس كورونا آمن بشكل كبير حتى الآن"، مشيدًا بجهود الحكومة ووزارة الصحة والإعلام، في توعية المواطن ودفعه للتعامل مع هذا الوباء بشكل علمي.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مساء أمس الجمعة، إلى 985 حالة، تحولت 216 حالة منهم من إيجابية إلى سلبية، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 66.