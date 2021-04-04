قطر تعلن تضامنها التام مع الأردن في الأزمة الحالية

أكدت دولة قطر تضامنها التام ووقوفها مع الأردن، ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات المتخذة، لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في البلاد.

ووفق بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أمس السبت، أكدت الدوحة أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار قطر، مشددة على أن العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين الشقيقين ستظل حارساً أميناً وقويا أمام أي محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق إلقاء القبض على بعض القيادات الرسمية السابقة في إطار تحقيقات حول تورطهم في أنشطة تخريبية.