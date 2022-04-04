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بعد فوزها بجائزة أفضل أغنية أصلية "لا وقت للموت - No Time To Die" من فيلم جيمس بوند الأخير، في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، ألقت المغنية الشابة بيلي إيليش الضوء مرة أخري على إطلالتها الليلة في حفل جرامي لعام 2022.

ارتدت إيليش فستان أسود يشبه السترة وأضافت إلى إطلالتها نظارات شمسية سوداء.

تُقام الآن فعاليات الحفل السنوي للأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم المعروفة باسم "جرامي- Grammy" بدورته الـ ٦٤، وذلك بعد شهرين من تأجيله بسبب فيروس كورونا المتحور، حيث كان من المقرر إقامته في ٣١ من يناير الماضي.

ولأول مرة يتم تغيير موقع الحدث العالمي من مركز "ستيبلز" بولاية لوس أنجلوس إلى موقعه الحالي بولاية لاس فيغاس.

وللعام الثاني على التوالي يقدم الممثل الكوميدي تريفور نوح الحفل والجوائز إلى جانب العديد من النجوم، ومن المقرر أن يضم الحفل مجموعة كبيرة من العروض الحية المفضلة للجمهور مثل فريق BTS وبيلي أيليش وغيرهم.

ومن بين المرشحين للجوائز لهذه الليلة، جون باتيست وليدي جاجا وجاستين بيبر وأوليفيا رودريجو وغيرهم.