أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، بجروح خطيرة وطفيفة، في عملية طعن قرب مدينة ريشون لتسيون وسط تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: «أصيب جنديان يبلغان من العمر 20 عاما بجروح خطيرة وطفيفة في هجوم طعن قرب مفرق تسريفين في منطقة بئر يعقوب».

وأضافت الصحفية أنه تم اعتقال من يُزعم أنه منفذ عملية الطعن، مشيرة إلى أن أشخاصا كانوا موجودين في منطقة الهجوم أمسكوا بالمنفذ المزعوم.

من جانبها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، إنه لدى وصول عناصرها إلى المكان، وجدوا أحد الجرحى ملقى على الرصيف وكان الشاب الآخر بجانبه.

وأضافت أن الجنديين كانا مصابين بجروح في الأطراف، فيما أصيب أحدهما أيضا بجروح في الوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى أساف هاروفيه لتلقي العلاج.