زيدان يشترط رحيل نيمار لتدريب سان جيرمان

اشترط الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا من أجل الموافقة على تدريب باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وضع زيدان شرطًا "طرد" نيمار دا سيلفا من حديقة الأمراء، كي يوافق على تولي المسئولية الفنية لـ سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يرى نيمار مصدرًا لاضطراب غرفة ملابس سان جيرمان، لذا يصر على ضرورة رحيله عن النادي الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق بوجود خلافات بين نيمار و زميله كيليان مبابي في الموسم الحالي، وسبق أن طلب المهاجم الفرنسي من إدارة النادي عرضه للبيع.

ولا يرتبط زين الدين زيدان في الوقت الحالي بأي عقد مع أي ناد، وأشارت تقارير إلى استعداده للعودة للتدريب في الصيف المقبل.