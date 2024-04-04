إجراءات تأديبية بحق 400 شرطي في ألمانيا للاشتباه في ارتباطهم بالتطرف

يخضع ما لا يقل عن 400 شرطي في الولايات الألمانية لإجراءات تأديبية أو تحقيقات للاشتباه في أن لديهم آراء يمينية متطرفة أو يدعمون أيديولوجيات المؤامرة، وفقا لتقرير نشرته مجلة شتيرن الإخبارية الألمانية.

وكان هذا نتيجة مسح لوزارات الداخلية في 16 ولاية، حسبما ذكرت المجلة.

وقال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا هربرت ريول لمجلة شتيرن: "ضباط الشرطة الذين لا يلتزمون بالدستور ويتبعون آراء متطرفة يشكلون خطرا كبيرا على الديمقراطية وسيادة القانون"، مضيفا أنه لا يريد هؤلاء الأشخاص في قوة الشرطة.

ونقلت المجلة، عن أولي جروتش مفوض الشرطة في البرلمان الألماني قوله: "نحن نعيش في أوقات يحاول فيها المتطرفون اليمينيون عمدا زعزعة استقرار قوات الشرطة".

والتحقيقات في احتمال وجود متطرفين في صفوف السلطات الأمنية الاتحادية وسلطات الولايات مستمرة منذ سنوات.

ونشرت وزارة الداخلية الاتحادية، تقريرا عن الوضع في عام 2022.

وفي ذلك الوقت، تم الكشف عن أنه على مدى 3 سنوات، كان هناك 327 موظفا في السلطات الأمنية الاتحادية وسلطات الولايات في ألمانيا على صلة بالتطرف اليميني.