كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي، أن دخولها مجال التمثيل لم يكن ضمن مخططاتها، مشيرة إلى تخرجها من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وعملها 15 عاما في مجال صناعة الحلي.

وروت خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» تفاصيل عملها في ورشتها الخاصة لصناعة الحلي، قائلة: «اشتغلت في صناعة الحلي 15 سنة كان شغلي مدة 15 سنة، لابسة الأفرول 24 ساعة وقاعدة في ورشتي أرسم التصاميم وأنفذها بنفسي حتى تخرج القطعة النهائية».

وحول كيفية دخولها المجال، ذكرت أنها قابلت صاحب ورشة في منطقة «حارة اليهود» وطلبت منه تعلم الصنعة؛ لكنه رفض في البداية لصغر سنها ووجود «صنايعية» رجال في المكان وصغر مساحة الورشة، معقبة: «قعدت أضغط عليه لغاية ما توصلنا إني أشتغل عندهم أعمل شاي وقهوة للصنايعية، وأتفرج عليهم بس وهما بيشتغلوا».

وأشارت إلى استمرارها 9 أشهر في الورشة دون أن تخبر والدتها، موضحة أن مهمتها كانت تقتصر على تقديم المشروبات والمراقبة وتعلم الحرفة من زاوية ضيقة لعدم وجود مكان للجلوس، قائلة: «مكنش لي مكان أقعد.. كنت واقفة في الزاوية جنب الشاي والقهوة بعمل لهم المشاريب؛ علشان أتفرج عليهم».

وكشفت عن انتهازها فرصة تعرض أحد العمال لحادث دراجة نارية أدى إلى كسر يده؛ لتطلب من صاحب الورشة أن تمنح الفرصة للعمل.

وأوضحت أنها تعلمت الأساسيات في الورشة؛ لكن رؤيتها الفنية كانت مختلفة، خاصة وأنها كانت تستلهم تصاميمها من الطبيعة بعيدا عن الأشكال التجارية السائدة في السوق، متابعة: «بعدها شقيت طريقي وعملت ورشتي، وبعدها بفترة سافرت برلين، وعدت إلى مصر وبدأت التمثيل بالصدفة».

كما أشارت إلى اعتيادها العمل منذ أيام الدراسة بالمرحلة الجامعية، وحتى قبل ذلك، لافتة إلى عملها خدمة العملاء وهي لا تزال في المدرسة.

وشاركت الفنانة جيهان الشماشرجي في بطولة مسلسل «إخواتي» خلال موسم دراما رمضان، إلى جانب الفنانات كندة علوش ونيللي كريم، وروبي، وعلي صبحي، حاتم صلاح.